Beşiktaş Altay maçı ne zaman? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1. Lig'de yeni bir hafta daha kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar devam ederken 24 Eylül Cuma günü ise Beşiktaş Altay karşı karşıya gelecek. Peki, büyük bir heyecanla beklenen Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş Altay maçının detayları…





Beşiktaş Altay Maçı Ne Zaman?



Beşiktaş Altay Maçı Hangi Kanalda?



Süper Lig 7. Hafta Maçları Nelerdir?

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11



Heyecanla beklenen Beşiktaş Altay maçı bu akşam ekranlara gelecek. Süper Lig 7. Hafta maç fikstürünün açıklanmasının ardından taraftarlardan gelensorusu cevaplandırıldı. TFF 1. Lig'in merakla takip edilecek olansaat 20.00'de başlayacak.24 Eylül Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşmesi planlanan Beşiktaş Altay maçı beIN Sports1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.yayınlanacak sorusu TFF tarafından cevaplandırıldı.Süper Lig'de 7. Hafta Pazar günü gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Altay maçı ile başlayacak ve birbirinden farklı maçlar seyirciye sunulacak. 24 Eylül Cuma günü başlayacak olan 7. Hafta futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki,• 24.09.2011 ALTAY –BEŞİKTAŞ20.00• 25.09.2021 SİVASSPOR- FATİH KARAGÜMRÜK 13.30• 25.09.2021 ANTALYASPOR- MALATYASPOR 16.00• 25.09.2021 ADANA DEMİRSPOR A.Ş- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş 19.00• 26.09.2021 GZT GİRESUNSPOR- YUKATEL KAYSERİSPOR 13.30• 26.09.2021 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK –ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş• 26.09.2021 GALATASARAY A.Ş- GÖZTEPE A.Ş. 19.00• 27.09.2021 KASIMPAŞA A.Ş – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR• 27.09.2021 TRABZONSPOR- AYTEMİZ ALANYASPORErsin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, BatshuayiSüper Lig'in 7. Hafta açılışını gerçekleştirecek olan Beşiktaş Altay karşılaşması 24 Eylül 2021 tarihinde saat 20.00'de başlayacak.