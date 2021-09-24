'Barış Elçisi' Hanım Ağa! 20 yılda 800 aileyi barıştırdı

Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nden üç dönem milletvekilliği yapan ve yaklaşık 30 bin nüfuslu 'Şeyhdoda Aşireti' lideri olan Mahmut Kepolu'nun kızı Suna Kepolu Ataman önce ağabeyini ardından babasını kaybedince aşiretin başına geçti.



Babasının izinde giderek siyaset hayatını AK Parti'de sürdüren AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı 'Hanım Ağa' Suna Kepolu Ataman, aynı zamanda bölgede kanaat önderi kişiliğiyle de tanınıyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Şeyhdoda aşiretini yöneten 51 yaşındaki Hanım Ağa kan davalı, husumetli, küskün ve aralarında arazi anlaşmazlığı olanları da barıştırmak için devreye giriyor.



Kamu görevlilerinin de desteğiyle anlaşmazlık yaşayanları yaptığı görüşmeler sonucu barıştırıyor. Aynı zamanda kız çocuklarının okuması için de büyük çaba harcayarak, ailelere eğitim desteği veriyor. Bir yandan tarlada işlerinin başında olan diğer yandan da ev ev dolaşıp sıkıntıları ve sorunları dinleyen Kepolu, bölgede yaptığı çalışmalarını anlattı.







800 AİLEYİ BARIŞTIRDI



Eşi Trabzonlu olan Suna Kepolu Ataman, tespit ettikleri husumetli, kan davalı ve küskün aileleri ikna etmek için kendisinin de içinde yer aldığı akil insanlarla birlikte iki tarafı da ayrı ayrı dinlediklerini söyledi. Ataman, 'Olayı dinledikten sonra haksız olanı, haklı olanın evine götürüp çayını içirip barıştırıyoruz.



Yıllardır bu türlü davalı aileleri barıştırıyoruz. Bizde kadının statüsü çok farklıdır. Kadın rica ettiğinde kan davaları bile barış ile sonuçlanır. Kadın rica ettiğinde fedakârlık sınırları zorlanır. Diyarbakır Silvanlı Suna olmamın yorgunluğu ve yoğunluğu kadar avantajı da var. Gerek bölgemizdeki meselelere gerekse ülkemizdeki meselelere hem Trabzon'dan hem de Diyarbakır'dan doğru bakmaya çalışan bir anneyim.







Bu durum daha geniş bir açıdan olaylara bakmamıza katkı sağlıyor. Gerek kanaat önderi olarak gerekse siyasi kimliğimle ulaşabildiğimiz veya bize intikal eden her konuda arkadaşlar ile birlikte elimizden geleni yapmanın gayreti içerisindeyiz' ifadelerini kullandı.



'AŞİRETİN BAŞINDA BİR KADIN OLARAK KALMAYI BAŞARDIM'



1987'de ağabeyini trafik kazasında, 8 ay sonra da babasını hastalıktan kaybeden Ataman yıllardır aşiretin başında bir kadın olarak kalmayı başardığını belirterek, 'Rahmetli ağabeyim ile babamı 8 ay ara ile kaybettikten sonra bölgemizde kadın olmanın ve ayakta kalabilmenin zorluklarını büyük oranda yaşadım.







Bu şartlar altında babamın sorumluluğunu devralmaya karar verdim. Sokakta, sahada, taziyede, düğünde karşılaştığım kişilerden edindiğim intiba başarılı olduğumuz noktasındadır' diye konuştu. Bölgede kız çocuklarının da okuması için ziyaret ettiği evlerde ailelere eğitimin önemini anlatan Ataman, Silvan Demirkuyu köyünde 12 derslikli ve Silvan merkezde ise 32 derslikli okul için arazi bağışladığını söyledi.