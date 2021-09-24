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Ankara Valiliği'nden o öğretmen hakkında açıklama

Ankara Valiliği'nden o öğretmen hakkında açıklama

Ankara Valiliği: Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden “ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu” iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:20
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:41
Ankara Valiliği'nden o öğretmen hakkında açıklama

Ankara Valiliği: Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden “ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu” iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir.


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