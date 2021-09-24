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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Alevi-Sünni' vatandaş ayrımını kabul etmiyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Alevi-Sünni' vatandaş ayrımını kabul etmiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 15:53
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 15:59
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Alevi-Sünni' vatandaş ayrımını kabul etmiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.


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