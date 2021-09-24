24 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı, 24 Eylül Kovid-19 verilerini 'https://covid19.saglik.gov.tr/' adresinden paylaştı.



İşte 24 Eylül koronavirüs tablosu:







23 EYLÜL KOVİD-19 TABLOSU



23 Eylül tarihinde, 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 400 bin 962 doz aşı uygulandı.



İKİ DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR



En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.



EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA



En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.



ESKİŞEHİR MAVİYE DÖNDÜ



Öte yandan haritada, iki doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği, mavi renkle gösterilen il sayısı 8'e yükseldi. Eskişehir, mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı.



SALGININ DRAMATİK SONUÇLARINI YENİ VAKA SAYILARI BELİRLİYOR



Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yeni vaka sayımız 27 bin 844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu, aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım.' ifadelerini kullandı.