23 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 23 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Camdaki Kız, Masterchef Türkiye, Barbaroslar

Günlük olarak seyircisiyle buluşan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde belirleniyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 23 Eylül Perşembe akşamı; Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Camdaki Kız, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 23 Eylül Perşembe günü reyting birincisi kim oldu? İşte 23 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları…





23 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



23 EYLÜL TOTAL 10 PROGRAM



23 EYLÜL AB İLK 10 PROGRAM



Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği '?' sorusuna cevap geldi. Bu sabah paylaşılan veriler doğrultusundabelirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları duyuruldu!1 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 12 CAMDAKI KIZ KANAL D3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV5 ESRA EROL'DA ATV6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV7 HAVA DURUMU KANAL D8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX9 ATV ANA HABER ATV10 MASTERCHEF TURKIYE TV81 CAMDAKI KIZ KANAL D2 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D5 MASTERCHEF TURKIYE TV86 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV8 HAVA DURUMU KANAL D9 ESRA EROL'DA ATV10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATVİşte