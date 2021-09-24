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23 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 23 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Camdaki Kız, Masterchef Türkiye, Barbaroslar

23 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 23 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Camdaki Kız, Masterchef Türkiye, Barbaroslar

23 Eylül Perşembe akşamı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, İçimizden Biri, Camdaki Kız, MasterChef Türkiye gibi dizi ve yarışma programları seyircisiyle buluştu. Dün akşam yayınlanan yeni bölümmlerin bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak gecenin reyting birincileri belirlendi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Eylül Perşembe reyting sonuçları…

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 09:11
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 11:49
23 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 23 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Camdaki Kız, Masterchef Türkiye, Barbaroslar

Günlük olarak seyircisiyle buluşan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde belirleniyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 23 Eylül Perşembe akşamı; Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Camdaki Kız, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 23 Eylül Perşembe günü reyting birincisi kim oldu? İşte 23 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları

23 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği ' 23 Eylül Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusuna cevap geldi. Bu sabah paylaşılan veriler doğrultusunda 23 Eylül Salı reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları duyuruldu!

23 EYLÜL TOTAL 10 PROGRAM

 

1 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

23 EYLÜL AB İLK 10 PROGRAM


1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV



İşte 23 Eylül Perşembe reyting sonuçları

23 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları


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