23 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 23 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Camdaki Kız, Masterchef Türkiye, Barbaroslar

23 Eylül Perşembe akşamı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, İçimizden Biri, Camdaki Kız, MasterChef Türkiye gibi dizi ve yarışma programları seyircisiyle buluştu. Dün akşam yayınlanan yeni bölümmlerin bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak gecenin reyting birincileri belirlendi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Eylül Perşembe reyting sonuçları…
Günlük olarak seyircisiyle buluşan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde belirleniyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 23 Eylül Perşembe akşamı; Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Camdaki Kız, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 23 Eylül Perşembe günü reyting birincisi kim oldu? İşte 23 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları…