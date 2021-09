Yunanistan'dan Provokatif NAVTEX! Skandal Kareyi Yayınladılar!

İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte kiraladığı araştırma gemisi Nautical Geo Türk fırkateyni tarafından durdurulan Yunanistan, Avrupa Birliği'ne (AB) yeni bir harita sundu.



To Vima gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde AB'li mevkidaşlarıyla olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi.



Türkiye'yi AB'ye şikayet eden Dendias, Türk savaş gemisi Oruç Reis'in Girit Adası'ndan yalnızca 10 mil (16 kilometre) uzaklıkta olduğunu ileri sürdü. To Vima, Dendias'ın sıra dışı buluşmada ayrıca Oruç Reis'in yerini gösteren bir haritayı da paylaştığını bildiriyor.



TÜRK SAVAŞ GEMİSİNİN MESAJINI ALINCA KANDİYE'YE KAÇTILAR

Geminin bulunduğu konumu haritada gösteren To Vima'nın ayrıca haberinde kullandığı fotoğraf dikkat çekiciydi. Geçen hafta Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'e anında karşılık veren Ankara, Girit Adası'nın doğusunda bulunan araştırma gemisini Oruç Reis savaş gemisiyle durdurdu. Oruç Reis fırkateyni, Malta bayraklı araştırma gemisi Nautical Geo'ya telsiz mesajıyla bölgeden ayrılması gerektiğini iletti, aksi halde müdahale edileceğini aktardı.



Fransa'dan kiralanan araştırma gemisi Nautical Geo, bunun üzerine bölgeden ayrılıp Girit Adası'nın doğusundaki Kandiye'de bir limana demirledi.



ATİNA'DAN YENİ NAVTEX

Türkiye'nin Yunanistan'a meydan okuduğunu belirten New Post yayın organı ise, Atina'nın yeni bir NAVTEX ilan ederek bölgedeki araştırmasına devam edeceğini yazdı.

Nautical Geo'nun bulunduğu konum, Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşması gereğince Türk kara suları içerisinde. Atina ise Mısır'la vardığı anlaşma sonucu bölgede hak iddia ediyor.

Yunanistan'ın Nautical Geo için yayınladığı NAVTEX, 16-22 Eylül tarihlerini kapsıyordu. Türkiye ise kıta sahanlığının ihlal edilmesi üzerine karşı NAVTEX ilan etmişti.

Söz konusu gemi, üç yıl önce de Kıbrıs'ın batısında Türk savaş gemileri tarafından durdurulmuş ve deniz yetki alanına girmesinin önüne geçilmişti.



Nautical Geo, bu yılın Temmuz ayında Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail tarafından kiralandı. Geminin sismik araştırma için ilk adresinin Girit Adası'nın güneyi olacağı biliniyordu. Malta bayraklı araştırma gemisinin sonraki durağı ise, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki bölge olacak. Türkiye karşıtı üç ülke, geminin çalışmalarını EastMed doğalgaz boru hattı projesinin parçası olarak gösteriyor.



2020 yazında patlak veren Doğu Akdeniz krizinde Türk ve Yunan savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Ankara sismik araştırma gemisinin yanında bir filoyu bölgeye göndermişti.