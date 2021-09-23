Yine CHP Yine Skandal! İETT Yolun Ortasında Kaldı!

İstanbullunun toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. İstanbullunun hemen her yerde görmeye alıştığı sorun nedeniyle işlerine ve okullarına gidememesi, her gün yeni bir arızalanma, yanma ve yolda kalan toplu taşıma araçlarına bir yenisi eklendi.



Gaziosmanpaşa Meydanda seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsü arıza yaptı. Yol kenarına çekilen otobüse yol yardım ekipleri arızanın giderilmesi için yardım etti. Bölgede de trafik yoğunluğu oluştu.