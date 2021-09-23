Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi...

AFAD tarafından sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre; Marmara Denizi açıklarında Merkez Yalova’da bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.0 olarak ölçülürken derinliği ise 7.01 km olarak kaydedildi. İstanbul’da da hissedilen Yalova depreminin ardından ise “İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aranıyor.