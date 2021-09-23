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Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi...

Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi...

AFAD tarafından sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre; Marmara Denizi açıklarında Merkez Yalova’da bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.0 olarak ölçülürken derinliği ise 7.01 km olarak kaydedildi. İstanbul’da da hissedilen Yalova depreminin ardından ise “İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aranıyor.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:28
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:30
Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi duyuruldu. Listeye göre; 23 Eylül Perşembe sabah saatlerinde merkez üssü Yalova'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedilirken sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.


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