Okullar kapanacak mı, online eğitim kararı alındı mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Açıklamalar peş peşe...

Okullarda yüz yüze eğitim süreci Eylül ayı itibarı ile başladı. Uzun bir aranın ardından haftada beş gün, tam zamanlı olarak okullarına kavuşan öğrenciler, artan vaka sayısının ardından birçok detayı araştırmaya başladı. Bu noktada, okullar kapanacak mı sorusu en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yüz yüze eğitim süreci ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.



OKULLAR KAPANACAK MI?



Her iki Bakan da, yaptığı açıklamalarda okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair bir noktaya dikkat çekti. Peki, okullar kapanacak mı, son durum nedir? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi ve online eğitim kararı alındı mı?



İşte, okullarda yüz yüze eğitime dair son gelişmeler



BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI



İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:



Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti.



Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin eğitim sektörü olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiasıyla bu süreçte müthiş bir performans gösterdiğini ifade eden Özer, 'Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız.' diye konuştu.



'MAKSİMUM DÜZEYDE DEVAM ETTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini belirten Özer, şu bilgileri aktardı: 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim sistemi devasa bir sistem. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var. Kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemi yüz yüze eğitime maksimum düzeyde devam ettirebilmek için vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180'i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var.'



'MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ'



Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Özer, 'Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz' dedi.



Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92'ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.