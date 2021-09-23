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Müge Anlı affetmemişti! Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu!

Müge Anlı affetmemişti! Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu!

Müge Anlı, Aleyna Çakır cinayetini işlerken Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun tarafından tehdit edilmişti. Müge Anlı, bu isimleri mahkeme vermişti. Gelen son dakika bilgisine göre ise mahkeme, sanıklarla ilgili beklenen kararı verdi.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:51
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:55
Müge Anlı affetmemişti! Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu!

Son dakika:Milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, Aleyna Çakır cinayetini konu edinmiş ardından Ümitcan Uygun tarafından hedef haline getirilmişti.

Program sırasında Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından Müge Anlı sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri ve ağır hakaretlere maruz kaldı.

Ünlü sunucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNÜ HERKESE YAŞATACAĞIM'

Şikayet üzerine savcılık 3 şüpheli hakkında başlattığı soruşturma kapsamında Müge Anlı hakkında sosyal medyada paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli içerikleri inceleme altına aldı.

Yayınlanan paylaşımların içerisinde, 'Müge Anlı bedel ödeyeceksin, sana ödeteceğiz. Evet tehdit ediyorum. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım.' şeklinde paylaşımlar bulunduğu belirlendi.

HAKARET VE TEHDİT CEZASIZ KALMADI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından iddianame düzenledi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan şüphelilerden Ümitcan Uygun, cezaevinden SEGBİS'le mahkemeye bağlanarak ifade verdi.

Uygun ifadesinde Müge Anlı'ya hakaret etmediğini beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme yapılan yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırdı.


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