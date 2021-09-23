Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş mı? CHP'li Aykut Erdoğdu: Keşke Cumhurbaşkanı seçilse



Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken CHP'den kritik bir Demirtaş açıklaması geldi. "PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Demirtaş neden cezaevinde?" söylemi yerini "Demirtaş inşallah cumhurbaşkanı seçilir" söylemine bıraktı.



CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı canlı yayında, "Vallahi Demirtaş cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah... Keşke ülkemizde böyle renkliliklerde olsaydı ama şu an siyasi haritada ve gelecekte böyle bir şey mümkün değil" ifadelerini kullandı.



MİLLET İTTİFAKI DEĞİL DEMİRTAŞ İTTİFAKI!



HDP'nin ittifak şartlarını açıklamasına günler kala CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gelen bu açıklama tepki çekti. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilir inşallah. Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama düşük ihtimal.' dedi.



Meral Akşener kahvaltı yapmak ister, CHP milletvekili Cumhurbaşkanı olsun ister. Millet İttifakı değil Demirtaş İttifakı!" ifadelerini kullandı.