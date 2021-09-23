Kemal Kılıçdaroğlu kendisini desteklemesini istediği ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor

ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi New York Times'a röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söylemişti.



'BIDEN BİZİ DESTEKLESİN'



Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından Türkiye'den ABD Başkanını ilk tebrik eden isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir söyleşide “ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını vermişti.



EKİM AYINDA GÖRÜŞECEKLER



Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediği iddia edildi. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında ABD'ye gideceğini, Biden ile görüşmesinin söz konusu olduğunu ve bu buluşmanın takvimi üzerinde çalışıldığını iddia etti.