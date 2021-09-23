USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,13 - 10,15
Ana Sayfa.
Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu kendisini desteklemesini istediği ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor

Kemal Kılıçdaroğlu kendisini desteklemesini istediği ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor

Başkan seçilmeden önce "Türkiye'de muhalefeti açıkça desteklemeliyiz" diyen Joe Biden'ı, Türkiye'den ilk tebrik eden ve Biden'a "Türkiye'deki demokrasi hareketlerini destekle" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD başkanıyla önümüzdeki ay bir araya geleceği öne sürüldü. CHP tarafından Biden-Kılıçdaroğlu görüşmesinin takvimi üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:54
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:02
Kemal Kılıçdaroğlu kendisini desteklemesini istediği ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor

ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi New York Times'a röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söylemişti.

'BIDEN BİZİ DESTEKLESİN'

Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından Türkiye'den ABD Başkanını ilk tebrik eden isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir söyleşide “ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını vermişti.

EKİM AYINDA GÖRÜŞECEKLER

Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediği iddia edildi. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında ABD'ye gideceğini, Biden ile görüşmesinin söz konusu olduğunu ve bu buluşmanın takvimi üzerinde çalışıldığını iddia etti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı