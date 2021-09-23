HDP eşbaşkanından şaşırtan savunma! Kilitli bodrum kata biz giremiyoruz

İstanbul'da HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ocak ayında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan HDP ilçe başkanı Ercan Sağlam tutuklanırken, ilçe eşbaşkanı Dilan Kılıç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sağlam ve Kılıç'ın İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi.



SUÇ OLDUĞUNU ANLAMAMIŞ



Duruşmada tutuksuz yargılanan Dilan Kılıç'ın savunmasıyla başlandı. Yaklaşık 2 yıldır HDP Esenyurt ilçe teşkilatında eşbaşkan olarak görev yaptığını belirten Dilan Kılıç hem pandemi nedeniyle hem de üniversite öğrencisi olduğu için parti teşkilatına fazla gidemediğini toplantıları da internet üzerinden yaptıklarını savundu.



Kılıç, telefonunda çıkan terör örgütüne ilişkin sloganlar, gösteriler ve şarkıların ise suç olduğunu, iyi Kürtçe bilmediği için anlamadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanı, Kılıç'a eşbaşkan olarak parti binasındaki illegal işleri, materyalleri denetleme ve engelleme görevi olduğunu anımsattı.



EŞBAŞKAN ORAYA GİREMİYORMUŞ



Kılıç da operasyonda ele geçirilen terör örgütüne ilişkin doküman ve malzemelerin çoğunun bodrum katta bulunduğunu belirterek, 'Bodrum kat hep kilitli olurdu. Oraya giremezdik. Bizim alanımız değil. Biz toplantılara girer çıkardık. Eşbaşkanlık odasındaki afişlerin (PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dev afişi) suç olacağını düşünmedim. Bizden önceki yönetim döneminde asılmış' dedi.



Mahkeme başkanı ise 'Sizden önce asılması, sizin kaldırmamanız anlamına mı geliyor' diye sordu.



Kılıç, 'Doğru ama o an düşünemedim' şeklinde cevap verdi.



Mahkeme başkanı, bu kez 'Yasalar çerçevesinde kurulmuş bir siyasi parti binasında böyle bir afişin suç olmayacağını mı düşündünüz' sorusunu yöneltti.



Kılıç, bu soruyu cevapsız bıraktı.



SORUMLULUK KABUL ETMEDİLER



Tutuklu sanık Ercan Sağlam da Kılıç gibi suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesini istedi.

Sanık Dilan Kılıç'ın avukatı, davanın 'terör örgütü üyeliğinden' değil de 'örgüt propagandası' suçundan açılması gerektiğini savundu.

Sanık Ercan Sağlam'ın avukatı ise parti binasında ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili sanıkların herhangi bir sorumluluğunun olmadığını iddia etti.



Mahkemeye heyeti, tutuklu sanık Ercan Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.



25 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, iki sanığın da 'PKK silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Toplamda 11,5 yıldan 25 yıla kadar hapisleri istenen Sağlam ve Kılıç hakkındaki iddianamede, ortak kullandıkları odadaki Abdullah Öcalan'ın resmini bile görmediklerini söyleyen Sağlam ve Kılıç'ın ifadelerinin çelişkili olduğu ve yalan beyanlarda bulundukları kaydediliyor. İddianamede, 24 Ocak 2021 günü Esenyurt HDP ilçe binasında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyale el konulduğu belirtiliyor.