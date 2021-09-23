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Gelecek Partililer vatandaşa saldırdı ve tehdit etti: Sivas küçük yer seni buluruz

Gelecek Partililer vatandaşa saldırdı ve tehdit etti: Sivas küçük yer seni buluruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta il başkanlığı binası açılışına katıldı. Tavuk döner ve ayran ikram edilen açılışa vatandaşlar ilgi göstermedi. Bir kişi Davutoğlu'na yüksek sesle seslenince arbede yaşandı.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 17:32
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 17:35
Gelecek Partililer vatandaşa saldırdı ve tehdit etti: Sivas küçük yer seni buluruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sivas İl Binasının açılış törenine katıldı, törende vatandaşlarla partililer arasında arbede yaşandı.

TAVUK DÖNER AYRAN İKRAMINA RAĞMEN KATILIM DÜŞÜK OLDU

Gelecek Partisinin Sivas İl Binası Bankalar Caddesinde düzenlenen törenle açıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi. Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu.

VATANDAŞLAR VE PARTİLİLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Açılış töreninde Davutoğlu'nun konuştuğu sırada bir kişi yüksek sesle tepkisini dile getirmeye kalkınca polis tarafından uzaklaştırılmak istendi. Bazı partililer uzaklaştırılmak istenen vatandaşın üzerine yürüdü. Vatandaş ve partililer arasında arbede yaşandı.

VATANDAŞI TEHDİT ETTİLER

Parti üyeleri "Sivas küçük yer, seni buluruz" diyerek vatandaşı tehdit etti. Çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Küfürleşmelerin yaşanması olay yerinden geçmekte olan vatandaşlarında tepkisine neden oldu. Kadınların yanında küfredilmemesini isteyen bir kişi de kızgın partililerin hışmına uğradı.


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