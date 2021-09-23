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CHP'nin uçak fabrikalarını kapatmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu: 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç ediyorduk

CHP'nin uçak fabrikalarını kapatmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu: 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç ediyorduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan uçak fabrikasının dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü tarafından kapatılmasını görmezden gelerek "CHP döneminde Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi" açıklamasında bulundu.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:00
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:03
CHP'nin uçak fabrikalarını kapatmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu: 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç ediyorduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyarette bulunduğu Rize'de 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nda bir konuşma yaptı.

'UÇAK İHRAÇ EDEN BEŞ ÜLKEDEN BİRİYDİK'
Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün uçak fabrikalarını kapatmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, '1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik. Kendi tarihimize yabancılaştık biraz' dedi.

'KENDİ TARİHİMİZE YABANCILAŞTIK'
'CHP döneminde Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi' açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, 'Kayseri'de 1921 yılında uçak fabrikasının temeli atıldı. Dokuz yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya indi. Ankara Etimesgut'da uçak fabrikası motorlarının temeli atıldı. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden beş ülkeden biriydik. Kendi tarihimize yabancılaştık' ifadelerini kullandı.


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