CHP'li Özgür Özel'in büyük çelişkisi: Haksızlığa uğradığını savunduğu Demirtaş için 'Dağdan talimat alıyor' demişti

HP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Halk TV yayınında HDP'ye kalkan oldu. Son dönemde CHP içinden HDP'ye yönelik gelen ılımlı mesajları devam ettiren Özel,



CHP'nin HDP'yi hiçbir siyasi partiden ayrı tutmayacağını söyledi.



Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için ise 'Hepimiz siyasetten alıkonulduğu noktasında hemfikiriz. Selahattin Demirtaş konusunda biz ciddi haksızlığa uğradığını her zaman söyledik' ifadelerini kullandı.



Aynı Özgür Özel beş yıl önce tam tersini söylemiş



Dün Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını öne süren Özel'in bundan beş yıl önce görüşünün tam tersini savunduğu ortaya çıktı.



Özel'in 30 Mayıs 2016'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır' ifadelerini kullandığı görüldü.