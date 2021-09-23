CHP’den yine senaryo: Bu kez de belediye başkanın oğlunu çiftçi yaptılar

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için gittiği Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi. Bir kişi, Kılıçdaroğlu'na çayın yurt dışından getirtildiğini ileri sürerek ancak ellerindeki çayın yeterli olduğunu söyleyerek dert yandı. Çay çiftçisi izlenimi vermeye çalışan kişinin Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in oğlu Erkin Akçiçek olduğu öğrenildi.



CHP'DE YİNE ALGI ÇALIŞMASI



Merkeze bağlı Bozkale Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak bir süre sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, çay alım yerini de ziyaret etti. Burada Kılıçdaroğlu'nu karşılayan bir kişi, 'Sayın Genel Başkanım, şu çayı yurt dışından getiriyorlar, ama bizim çayımız harika bir çay ve her yere yeter. Bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözerse Cumhuriyet Hak partisi çözer.' dedi.



ÇAYCI VATANDAŞ ARTVİN'DEN BELEDİYE BAŞKANI'NIN OĞLU ÇIKTI



Kılıçdaroğlu, bu sözlere; 'Bunları çözmek için buraya geldik. Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Meclis'te kanun teklifi vereceğiz.' yanıtı verdi.



Ancak çay çiftçisi gibi konuşan kişinin; Artvin'in Arhavi ilçesinden Rize'ye gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in oğlu Erkin Akiçek olduğu öğrenildi.



Kılıçdaroğlu Rize'de yaptığı açıklamasında; 'Çay konusundaki rahatsızlığın giderilmesi için tüm mücadelemizi vererek uğraşıyoruz. Bunun için biz bir kanun teklifi hazırladık. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum, gelin birlikte bu kanunu onaylayalım. Gerekirse siz Meclis'ten kanunu geçirin biz de size destek verelim. Rize'nin bu sorununu ortadan kaldıralım.' dedi.



İktidar oldukları takdirde kaçak çayları Rize meydanında toplayıp bizzat kendi yakacağını ifade eden Kılıçdaroğlu; 'İnşallah Rizelilerin oylarıyla birlikte iktidar olacağız. Ondan sonra o kaçak çayları toplayıp Rize meydanında yakacağım. Kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasında asla izin vermeyeceğim. Eğer ben adaletten, haktan söz ettiysem, 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları toplayıp burada yakmak boynumun borcudur.' ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun programı bir otelde gerçekleşecek olan STK ve muhtarlar toplantısıyla devam edecek.



