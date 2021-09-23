Biden yine uyudu! Sayıklamaya başlayınca gazeteciler çıkarıldı

İsrail Başbakanı Naftali Benet'le ağustos ayında yaptığı görüşmede uyuyakalan ABD Başkanı Joe Biden, yine benzer bir durumla gündemde.



ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BM Genel Kurulu'nun ardından Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.



Independent Türkçe'nin haberine göre, Oval Ofis'te yapılan görüşme esnasında Johnson konuşurken, Biden'ın sayıklaması üzerine gazeteciler Oval Ofis'ten çıkarılmaya başlandı.



JOHNSON'UN SÖZÜ KESİLDİ



CBS News'ten bir gazetecinin bu esnada bağırarak Teksas eyaletindeki göçmen kriziyle ilgili bir soru sorması üzerine, Beyaz Saray görevlileri, İngiltere Başbakanının sözünü kesti.



'Teşekkür ederiz' ve 'Hadi gidiyoruz' diyerek gazeteciler Oval Ofis'in dışına çıkartıldı. O anlar, sosyal medyanın gündemine yerleşti.