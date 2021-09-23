Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün iddiası sonrası flaş açıklama!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl, bunun bebeklerde hiçbir yan etkiye neden olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği

ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle NTV'ye açıklamalar yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı



6 AYLIK BEBEKLERE 'YANLIŞLIKLA' KORONA AŞISI YAPILDI



Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını

ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.



'SONUÇLAR ÜNLÜ BİR TIP DERGİSİNDE YAYINLANACAK'



Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi: 'Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.'



AİLE HEKİMLERİ FEDERASYONU'NDAN İDDİALARA AÇIKLAMA



Yaşanan bu gelişmenin ardından Aile Hekimleri Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Aile Sağlığı Merkezlerinde 'yanlışlıkla' aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır' denildi.

