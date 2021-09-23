ABD'li araştırmacılar yenilebilir aşı üzerine çalışmalar yapıyor

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen RNA (mRNA) aşısı, koronavirüse karşı mücadelede çok önemli bir adım oldu.



ABD'de Kaliforniya Üniversitesi Riverside'daki (UCR) araştırmacılar, aynı teknolojiyi kullanarak yenilebilir bir koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor.



Yenilebilir koronavirüs aşısını insanların kendi evlerinde bile yetiştirebileceğini söyleyen uzmanlar, yeni aşının yoksul ülkeler için bir dönüm noktası olacağını söyledi.



DİĞER AŞILARA DA UYGULAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

mRNA aşıları, koronavirüsün vücuda tutunduğu başak proteinine talimat vererek çalışıyor.



Bir kişinin bağışıklık sistemi proteini algıladığında, onunla savaşıyor. Virüse tekrar karşılaştığında ise proteinlere karşı oluşan güçlü bağışıklığı devam ettiriyor.



Şirketler, artık bu teknolojiyi yıllık grip aşısı da dahil olmak üzere diğer aşılara uygulamak için çalışıyor.



''ISPANAK VE MARULLA TEST EDİYORUZ''

UCR'nin Botanik ve Bitki Bilimleri Bölümü'nde baş araştırmacı ve doçent olan Juan Pablo Giraldo, 'İdeal olarak, tek bir bitki tek bir kişiyi aşılamak için yeterli mRNA üretecektir. Bu yaklaşımı ıspanak ve marulla test ediyoruz ve insanların kendi bahçelerinde yetiştirme konusunda uzun vadeli hedeflerimiz var. Çiftçiler mRNA aşılarını tarlalarında da yetiştirebilir.” dedi.



Bununla birlikte bilim insanları, mRNA'nın bitkilerdeki kloroplast hücrelerinde taşınabileceğini söyledi. Bu özellik, bitkinin bu bölümünün çok fazla potansiyel taşıdığı anlamına geliyor.



Giraldo, “Kloroplast hücreleri, bitkinin büyümesine izin veren şeker ve diğer molekülleri üreten küçük, güneş enerjisiyle çalışan fabrikalardır. Ayrıca arzu edilen molekülleri yapmak için kullanılmayan bir kaynaktır.” dedi.



MRNA AŞILARI YENİLEBİLECEK

Diğer taraftan araştırmacılar, şu anda mRNA materyalini kloroplastlara onu yok etmeyecek şekilde yerleştirmenin ideal yolunu bulmaya çalışıyor.



Eğer başarılı olurlarsa koronavirüs aşıları ve mRNA teknolojisini kullanan diğer aşılar yenilerek kullanılabilecek. Bu durum, ayrıca, uzun mesafelerde çok daha kolay taşınabilen bir aşıya izin verecek.



YOKSUL ÜLKELER İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE

Mevcut mRNA aşılarının -90 derecedeki sıcaklıklarda saklanması gerekiyor. Bu, aşıların uzun mesafelere taşınmasını hem zor hem de pahalı hale getiriyor.



Özellikle de yoksul ülkelere aşıların ulaştırılmasını güçleştiriyor. Ancak, yenilebilir mRNA aşısı oldukça uzun mesafelere taşınabilir ve elverişli koşullar bulunduğunda insanlar tarafından bahçelerde yetiştirilebilir.



Böylelikle koronavirüs aşılarının maliyeti oldukça düşebilir.



Giraldo, 'Bütün bu araştırmalar için çok heyecanlıyım. Bence insanların yaşamları üzerinde büyük bir etkisi olacak.” dedi.



ÜNYA NÜFUSUNUN YALNIZCA YÜZDE 32'Sİ AŞILANDI

Öte yandan, şimdiye kadar dünya nüfusunun yalnızca yüzde 32'si tam olarak aşılandı, yüzde 44'ü ise en az bir doz aşı oldu.