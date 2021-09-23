8 Polils Açığa Alındı! Müdür Yardımcısı Şehit Edilirken...

Katil Nasuh Çulcu, 13 Temmuz Salı günü Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit etti.



Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddiaları üzerine hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden katil Nasuh Çulcu (28) gözaltına alındı ve tutuklandı. İddianamesi iki aşamalı olarak hazırlanan soruşturmada çok önemli iki gelişme peş peşe yaşandı. Katil Nasuh Çulcu hakkında açılan ana soruşturmanın yanı sıra Hasan Cevher'in şehit edildiği olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve katile yönelik bir müdahalede bulunmayan polisler hakkında Hakkari Başsavcılığı'nca "Görevi İhmal" soruşturması başlatıldı.



HAKKARİ VALİLİĞİ'NCE AÇIĞA ALINDILAR

İddianamesi hazırlanma aşamasında olan o soruşturma; olayla ilgili atanan iki Polis Başmüfettişi'nin raporlarıyla şekillendi. Cevher'in, katil Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği Hakkari Polisevi'nin ve Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün kamera kayıtları toplandı ve detaylı bir şekilde incelendi. Görüntüler müfettişlerin raporlarıyla birlikte savcılığa sunuldu. Katil Nasuh Çulcu silahını doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan polisler tek tek tespit edildi. Toplamda 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Hasan Cevher'in katile müdahale etmeyen koruması Polis Memuru Onur G., Hakkari Polisevi Müdürü ve katil Nasuh Çulcu silahı doldurduktan sonra olay yerinden kaçan Komiser İbrahim B.'nin de aralarında bulunduğu sekiz polis Hakkari Başsavcılığı tarafından başlatılan "Görevi İhmal" soruşturması kapsamında Hakkari Valiliği tarafından açığa alındı.



İKİNCİ DEFA DOLDURUNCA MERMİ FIRLADI

İddialara göre; bazı polislerin Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kaçtıktan sonra kendilerini odalara kilitledikleri, olaya en ufak bir müdahalede bulunmadıkları ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları saptandı. İddialara ve hazırlanan müfettiş raporlarına göre; Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in koruması olan Polis Memuru Onur G., katil Nasuh Çulcu silahı doldurduktan ve Cevher'e doğrulttuktan sonra silahını çekti ve namlusunu doldurdu.



İddiaya göre; panikleyen Onur G. silahı bir defa daha doldurunca namludaki mermi silahtan fırladı. Onur G. yaklaşık dört adım önündeki olaya müdahale edemedi. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre Çulcu'nun rahatsız ettiği Komiser Yardımcısı Elif Ş. Şanlıurfa'ya tayin edildi.



"KİMSE BANA ENGEL OLMAYA ÇALIŞMADI"

Katil Nasuh Çulcu savcılıkta verdiği ifadesinde silahı çektikten sonra polislerin kaçtığını ve kimsenin kendisini durdurmaya çalışmadığını söylemiş, olay gününü "İbrahim B. adlı Komiser yanıma gelerek açığa alındığımı ve silahımı teslim etmemi söyledi. Silahı çıkararak namluyu çektim, silahımı doldurdum. İbrahim Komiser'e "Sen karışma" dedim. Silahımı çekince kaçıp gitti. Orada Asım, Eser, 5-6 kişi daha vardı. Silahı çektikten sonra onlar da kaçtı. Polisevi'ne doğru yöneldim. Kimse bana engel olmaya çalışmadı. Hasan Cevher silahı elimde gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Hatırlamadığım sayıda kendisine doğru ateş ettim. Elif Komiser'i bulsaydım kendisini de kendimi de vuracaktım" sözleriyle anlatmıştı.



