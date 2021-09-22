Yüz Yüze Eğitimde Kritik Uyarı: Not Belirleyici Değil!

1.5 yıl boyunca okullarından uzak kalan 18 milyondan fazla öğrenci yüz yüze eğitimde 3'üncü haftayı tamamlamak üzere. Ancak birçok veli, çocuklarının hâlâ okula uyum sağlayamadığından, ödevlerini yapmadığından ve tablet, cep telefonu, bilgisayar başında çok uzun zaman geçirmeye devam ettiklerinden şikâyet ediyor. Bu durumun normal olduğunu söyleyen uzmanlar, 'Bir süre çocuğunuzun tepkilerine duyarlı olun. Teknoloji kullanımı konusunda ise kademeli olarak eski rutinlerinize dönmeye başlayın. İlk sınav notları da belirleyici değildir. Sert tepkiler vermeyin' uyarısında bulundu. Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin sürecin sakin karşılanması gerektiğini belirterek velilere şu önerilerde bulundu:



RUTİNLERİ DEĞİŞTİ: 1.5 yıl yani 18 aydır okula fiziken gitmeyen bir çocuğunuz olduğunu unutmayın. Yazılı sınavlara girmediler ve not kaygıları da yoktu. Ekranın düğmesine basıp derse katılan öğrenciler şimdi kahvaltı ve hazırlık gibi süreçlerle derse gelmeye başladılar. Okula psikolojik uyum için süreci sakinlikle izlemek, velilere ve öğrencilere iyi gelecektir.



BU CÜMLELERİ KURMAYIN: Bir süre çocuğunuzun davranışlarına ve tepkilerine duyarlı olun. Duygularını görün. Duygular her zaman yol göstericidir. Okula başlaması yönünde büyük beklentiler sergilemek ya da 'Uzun zaman sonra okula başlıyorsun' gibi söylemler çocukta gerginliğe sebep olabilir.



ÖZGÜRLÜK ALANI TANIYIN: Arkadaşlarıyla geçireceği vakitler konusunda onları destekleyebilirsiniz. Araştırmalar özgür bırakılan çocukların kendini ifade etme, kişilik gelişimi ve özgüven bağlamında daha sağlıklı bireyler olduğunu göstermektedir. Böylece çocuklar duygu, düşünce ve davranışlarının ifadesini rahatça yapabilir, istekleri konusunda başkalarına saygı duyarak kendilerini ifade edebilir.



SON DAKİKA TAVSİYELERİ: KÜÇÜK HEDEFLER KOYUN



AKADEMİK UYUM NASIL SAĞLANIR? Yeni dönemde öğrencinin akademik anlamda kendini ölçmesine izin verin. Ders çalışma rutinleri belirlemek önemlidir. Kolay ve zor dersler listesi yaparak başarıya ulaşmak için küçük hedefler koyabilirsiniz. İlk sınavda çocuğun aldığı düşük nota verdiğiniz tepkiler diğerlerini de etkiler. Başarısızlık algısına kapılmasına izin vermeyin. Önümüzde yepyeni bir eğitim öğretim dönemi var.





TEKNOLOJİ KULLANIMI NASIL OLMALI? Teknolojinin doğru kullanıldığında hayatımızdaki olumlu etkilerini uzaktan eğitim sürecinde çok iyi deneyimledik. Ancak yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ekran süresinin kontrol altına alınması gerekir. Bunun için veliler şunları yapabilir:

Teknoloji kullanımı konusunda kademeli olarak eski rutinlerinize dönmeye başlayın.



Kuralları yeniden planlayın.

Teknoloji kullanımını cihaz ve saat bazında sınırlandırın.

Kurallardan taviz vermeniz durumunda telafiler isteyin.



Ders için gerekli değilse çalışma odasında teknolojik cihaz bulundurmayın.



Gerekirse bu kuralları yazılı metin haline getirip imzalarınızla birlikte resmileştirin.



