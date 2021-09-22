'Tek suçum Bank Asya hesabı' demişti! Meral Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cünün yalanı ifşa oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti esnasında KHK mağduru olduğunu öne süren bir kişi, 'Tek suçum 1999 yılındaki Bank Asya hesabı' ifadesini kullanmıştı.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mağdur olduğunu iddia eden şahsın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı için ihraç edilen eski bir polis memuru olduğunu belirterek, Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydının olmadığını ifade etti.



Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



'Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı ByLock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur.Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik, yalancı bir fetöcüdür.'