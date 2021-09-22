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Sputnik'ten skandal haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını 'ikiyüzlülük yorumlarına açık' olarak niteledi

Sputnik'ten skandal haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını 'ikiyüzlülük yorumlarına açık' olarak niteledi

Rus haber ajansı Sputnik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) konuşmasına yer verdiği haberde skandal ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kırım' açıklamasını 'ikiyüzlülük yorumlarına açık' olarak niteleyen Sputnik, Kıbrıs'taki zulme son vermek için yapılan operasyonu da 'işgal' olarak tanımladı.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:24
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:24
Sputnik'ten skandal haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını 'ikiyüzlülük yorumlarına açık' olarak niteledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Buradaki konuşmasında Kırım meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz." dedi.

Kıbrıs konusunda ise "Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm, ancak sonuç odaklı, gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. BM'nin eşit olarak kabul ettiği Ada'daki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değildir." diye konuştu.

Sputnik'ten skandal haber

Rus Sputnik ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdiği haberinde skandal ifadelere yer verdi.

Sputnik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kırım' açıklamasını 'ikiyüzlülük yorumlarına açık' olarak nitelerken, Kıbrıs'taki zulme son vermek için yapılan meşru operasyonu da 'işgal' olarak tanımladı.


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