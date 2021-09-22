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İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Ölüm nedeni belli oldu mu?

İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Ölüm nedeni belli oldu mu?

İstanbul Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu. 'Arda Yurtseven bulundu mu' sorusu bütün Türkiye'nin gündemindeydi. Liseli Arda, bisikletiyle evden ayrılmış sırra kadem basmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:16
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:20
İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Ölüm nedeni belli oldu mu?

İstanbul Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

ARDA YURTSEVEN'DEN ACI HABER! ÖNCE BİSİKLETİ SONRA...

Gencin cep telefonunun sinyal verdiği Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.

LİSELİ ARDA'NIN CENAZESİ ADLİ TIP'A YOLLANDI

Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.

Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Arda Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor...

'ARDA YURTSEVEN EN SON KARTAL CİVARINDA GÖRÜLMÜŞTÜR'

İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nden yapılan açıklamada 'Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür.' ifadeleri kullanılmıştı.

İstanbul Kartal'da yaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'den günlerdir haber alınamıyordu.

Son olarak Kartal'ın Esentepe mahallesinde görülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in kursa gitmek için evinden ayrıldığı öğrenilmişti.


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