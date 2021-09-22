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Gizli ittifak itirafı! CHP 11 ili HDP sayesinde kazandı!

Gizli ittifak itirafı! CHP 11 ili HDP sayesinde kazandı!

Daha önceki yerel seçimlerde Millet İttifakı'nı desteklediklerini belirten HDP'li Ahmet Türk, CHP'nin HDP sayesinde 11 il kazandığını söyledi.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:35
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:39
Gizli ittifak itirafı! CHP 11 ili HDP sayesinde kazandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorunuyla ilgili yaptığı açıklamalar kamuoyunun gündemine oturdu.

Kürt sorununun Türkiye'de meşru bir organla çözülebileceğini belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu meşru organın da HDP'nin olduğunu belirtti.

Son belediye seçimlerinde CHP ve İyi Parti'yle ittifak yapan HDP, İyi Parti'nin kendilerini ittifakta istememesi üzerine daha önce rest çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarıyla HDP'yi ittifakta tutmak istemesi sonrası, HDP'li Ahmet Türk CHP'nin tutumu ve politikasını değerlendirdi.

Bianet'ten Ruken Tuncel'e konuşan Ahmet Türk, CHP Lideri'nin sözlerini olumlu bulduğunu belirtirken, bir önceki seçimlerde kurulan ittifak ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

HDP'nin bir önceki seçimlerde Millet İttifakı'nı desteklediğini belirten Türk, ittifakın HDP sayesinde seçimleri kazandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

DESTEĞİMİZ OLMASAYDI KAZANAMAZLARDI

'Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, “yarın için ne yapacak.” Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez.'


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