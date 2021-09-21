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Galatasaray Kayserispor Maçı Ne Zaman? Galatasaray Kayserispor Maçı Canlı İzle Link

Galatasaray Kayserispor Maçı Ne Zaman? Galatasaray Kayserispor Maçı Canlı İzle Link

Galatasaray iki sezondur Süper Lig maçlarında tarih yazıyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün 5. hafta maçlarının çoğundan başarı ile ayrılması üzerine 2021-2022 Süper Lig sezonununun 6. Hafta mücadeleleri araştırılmaya başladı. Peki, taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta?

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 15:48
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:24
Galatasaray Kayserispor Maçı Ne Zaman? Galatasaray Kayserispor Maçı Canlı İzle Link

Süper Lig altıncı hafta maçları nefes kesen mücadeleler ile devam ediyor. Süper Lig'in büyük karşılaşmalarından birisi olacak olan Galatasaray Giresun maçına saatler kala taraftarlar Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Galatasaray Kayserispor maçına saatler kala büyük heyecanla beklenen derbi futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu çok az farkla kaçıran Galatasaray, bu sene büyük başarılar elde etmek için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta?

Galatasaray Kayserispor Maçı Saat Kaçta?


Heyecanla takip edilen Süper Lig maçlarından olan Galatasaray Kayserispor maçı 22 Eylül 2021 tarihinde saat 20.00'de gerçekleşecek.



Galatasaray Kayserispor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


22 Eylül Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Galatasaray Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarında taraftarla buluşacak.


KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI


Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL
Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL
Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL
Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL
Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL
Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL
Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL
Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL
Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

GALATASARAY KAYSERSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER


GALATASARAY

Muslera
Linnes
Denayer
Hakan
Carole
Selçuk
Emre
Sabri
Yasin
Sneijder
Podolski

KAYSERİSPOR

Ahamada
Zeki
Mabiala
Mustafa Akbaş
Berkan
Furkan
Simic
Oğulcan
Lopes
Biseswar
Wanderley



Galatasaray Kayserispor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports ekranlarından canlı yayına ulaşabilecekler.

Galatasaray Kayserispor Maçı


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