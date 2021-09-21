Galatasaray Kayserispor Maçı Ne Zaman? Galatasaray Kayserispor Maçı Canlı İzle Link

Süper Lig altıncı hafta maçları nefes kesen mücadeleler ile devam ediyor. Süper Lig'in büyük karşılaşmalarından birisi olacak olan Galatasaray Giresun maçına saatler kala taraftarlar Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Galatasaray Kayserispor maçına saatler kala büyük heyecanla beklenen derbi futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu çok az farkla kaçıran Galatasaray, bu sene büyük başarılar elde etmek için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta?





Galatasaray Kayserispor Maçı Saat Kaçta?



Galatasaray Kayserispor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



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Heyecanla takip edilen Süper Lig maçlarından olan Galatasaray Kayserispor maçı 22 Eylül 2021 tarihinde saat 20.00'de gerçekleşecek.22 Eylül Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Galatasaray Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarında taraftarla buluşacak.Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TLBatı Balkon: B-F-G Blok - 95 TLBatı Alt: C-D-E Blok - 85 TLBatı Alt: B-F-G Blok - 75 TLDoğu Alt: C-D-E Blok - 65 TLDoğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TLDoğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TLKuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TLGüney Alt: Tüm Bloklar - 35 TLGALATASARAYMusleraLinnesDenayerHakanCaroleSelçukEmreSabriYasinSneijderPodolskiKAYSERİSPORAhamadaZekiMabialaMustafa AkbaşBerkanFurkanSimicOğulcanLopesBiseswarWanderleyGalatasaray Kayserispor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports ekranlarından canlı yayına ulaşabilecekler.