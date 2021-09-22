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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nin açılışını yaptı: İşte Türkevi'nin ilk misafirleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nin açılışını yaptı: İşte Türkevi'nin ilk misafirleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:20
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nin açılışını yaptı: İşte Türkevi'nin ilk misafirleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Guınea Bıssau ile bir araya geldi.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile Türkevi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u Türkevi'nde kabul etti. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün , Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer aldığı Yeni Türkevi Binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.


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