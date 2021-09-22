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Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama, vaka ve vefat sayılarının ele alındığı kritik toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in temaslı öğrenciler ve karantina sınıflarıyla ilgili PCR testi önerisi de değerlendirildi. Gelen son dakika haberine göre; Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. İşte detaylar...

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:47
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:48
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın gündeminde aşılama, vaka ve vefat sayıları ile son duruma dair değerlendirmeler oldu. Ayrıca, öne çıkan başlıklar arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen okullarda yüz yüze eğitim süreci de yer aldı.

Gelen son dakika haberine Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:



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