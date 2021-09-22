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Adana'da inanılmaz olay: Fena basıldılar! Ekipler de şaşırdı!

Adana'da inanılmaz olay: Fena basıldılar! Ekipler de şaşırdı!

Adana’da inanılmaz bir olay yaşandı. Daha önce tombala oynatmak için Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikası'nı kurduğu öne sürülen zanlıların bu kez açtığı pazarlama eğitim merkezine polis baskın yaptı. Ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. İşte haberin detayları...

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:30
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:39
Adana'da inanılmaz olay: Fena basıldılar! Ekipler de şaşırdı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'nde pazarlama eğitimi verilen merkez görünümündeki binada tombala yöntemiyle kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, bina girişinde güçlendirilmiş çelik kapıyla karşılaştı.

Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, tombala oynadığı belirlenen 70 kişiye toplam 93 bin 100 TL para cezası uyguladı. Kumar oynattığı belirlenen Hasan B. ve Mustafa S. ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin olası polis baskınlarına karşı bina çevresini güvenlik kamerasıyla izlediği, bitişik binayı da kaçış yeri olarak kullandıkları ve yakın bölgede çok sayıda gözcü yerleştirdikleri belirlendi.

Şüpheliler hakkında yapılan çalışma sonucu 2009-2016 yılları arasında kentte Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikası adı altında tombala yöntemiyle kumar oynattıkları ve haklarında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan 210 kez işlem yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hasan B. 5 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla, Mustafa S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, tombala oynatıldığı suçlamasını kabul etmeyerek, pazarlama eğitimi verdiklerini iddia etti.


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