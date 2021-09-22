24 Eylül BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cuma Nelerde İndirim Var? BİM 24 Eylül kataloğunda ne var? 24 Eylül BİM Kataloğu

24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, okul malzemelerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Peki, BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu Cuma hangi ürünlerde indirim var? 24 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu
24 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Tek Fiyat Drone Çeşitleri 229 TL
Keysmart Key 330 BZST Buzdolabı 2.299 TL
Diitsu 65' Ultra HD Smart Televizyon 4.999 TL
Contigo Termos 1200 ml 219 TL
Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269 TL
Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 279 TL
Fakir Şarjlı El Süpürgesi 279 TL
İzolasyonlu Termo Çanta 10 Litre 29,90 TL
Hareket Sensörlü Led Lamba 29,90 TL
Şemsiye 39,90 TL
Bambu Kirli Sepeti 29,90 TL
Mini Ütü Masası 49,90 TL
Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 17,90 TL
Yapışkanlı Duş Rafı 29,90 TL
Klozet Kapağı Çocuk Oturağı 49,90 TL
Mr.Green Esnek Saplı Mop 39,90 TL
Welsoft Saç Bonesi 4,95 TL
Soft Kraş Şal 19,90 TL
Kadın El Cüzdanı 14,50 TL
Oyuncak Puset 19,90 TL
Lisanslı Kum Boyama Seti 19,90 TL
Hikaye Kitapları 2,50 TL
Mavi Gezegen Serisi Kitaplar 4,95 TL
Taşıyıcı Nakil Aracı 49,90 TL
Karma Koli Kamyonlar 14,90 TL
Tuval Saat Boyama 29,90 TL
Barbie Bebek 29,90 TL
Kutulu Satranç ve Dama Takımı 14,90 TL
Tek Fiyat Küçük Ürünler 3,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 99,90 TL
Benante Kare Kahvaltı Seti 7 Parça 75 TL
Dik Kenarlı Tabak 3'lü 24,90 TL
İki Katlı Kurabiyelik 39,90 TL
Yuvarlak Sunum Tablası 19,90 TL
Dikdörtgen Tabak 19,90 TL
Kadın Pijama Takımı 49,90 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 29,90 TL
Lüks Masa Örtüsü 29,90 TL
Rakle 6 Kişilik Çay Seti 39,90 TL
Çay Tabağı 6'lı 24,90 TL
Meşrubat Bardağı 3'lü 19,90 TL
Banyo Paspası 2'li 29,90 TL
Nakışlı Yüz Havlusu 17,90 TL
Nakışlı Mutfak Havlusu 3,95 TL
Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 42,90 TL
Chef's Telli Kızartma Tenceresi 22 cm 49,90 TL
Dilimleyici Set 99,90 TL
Glass in love Kapaklı Cam Şık Kupa 29,90 TL
Fakir Sport Blender ve Sürahi 229 TL
Benante Porselen Hazneli Mutfak Aletleri 5 Parça 49,90 TL
Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 13,90 TL
Paşabahçe Kapaklı Sürahi 1500 cc 14,90 TL
Paşabahçe Su Bardağı 3'lü 12,90 TL
Paşabahçe Meşrubat Bardağı 3'lü 12,90 TL
Benante Bambu Havan 32,90 TL
Bambu Döner Tabla 59,90 TL
Kapaklı Mega Kase 8,5 Litre 22,90 TL
Karma Kek Kalıbı Çeşitleri 22,90 TL
Omen 800 Oyuncu Kulaklık 379 TL
Oyuncu Sırt Çantası 279 TL
Omen 100 Mouse Pad 79,90 TL
Kablosuz Oyuncu RGB Mouse 149 TL
Polosmart RGB Büyük Boy Oyuncu Mouse Pad 79,90 TL
Oyuncu Notebook Soğutucu 99,90 TL
Proware Profesyonel Oyuncu / Çalışma Masası 449 TL
Akım Korumalı 3 USB Uzatma Kablosu 59,90 TL
Polosmart Oyuncu Kulaklık 149 TL
Onyo 3 Ayaklı Tripod 12,90 TL
Fakir Ekran Temizleyici Set 14,90 TL
Polosmart PS4 Joystick 159 TL
Polosmart PS3-Pc Joystick 69,90 TL
Polosmart Fanlı Mobil Oyun Kolu 49,90 TL
Polosmart Mobil Oyun Kolu 29,90 TL
BİM 24 Eylül kataloğu
içerisinde yer alan ürünlere tüm BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.