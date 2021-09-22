24 Eylül BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cuma Nelerde İndirim Var? BİM 24 Eylül kataloğunda ne var? 24 Eylül BİM Kataloğu

24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, okul malzemelerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Peki, BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu Cuma hangi ürünlerde indirim var? 24 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu





24 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Tek Fiyat Drone Çeşitleri 229 TLKeysmart Key 330 BZST Buzdolabı 2.299 TLDiitsu 65' Ultra HD Smart Televizyon 4.999 TLContigo Termos 1200 ml 219 TLAbdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269 TLFakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169 TL8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 279 TLFakir Şarjlı El Süpürgesi 279 TLİzolasyonlu Termo Çanta 10 Litre 29,90 TLHareket Sensörlü Led Lamba 29,90 TLŞemsiye 39,90 TLBambu Kirli Sepeti 29,90 TLMini Ütü Masası 49,90 TLYapışkanlı Banyo Aksesuarları 17,90 TLYapışkanlı Duş Rafı 29,90 TLKlozet Kapağı Çocuk Oturağı 49,90 TLMr.Green Esnek Saplı Mop 39,90 TLWelsoft Saç Bonesi 4,95 TLSoft Kraş Şal 19,90 TLKadın El Cüzdanı 14,50 TLOyuncak Puset 19,90 TLLisanslı Kum Boyama Seti 19,90 TLHikaye Kitapları 2,50 TLMavi Gezegen Serisi Kitaplar 4,95 TLTaşıyıcı Nakil Aracı 49,90 TLKarma Koli Kamyonlar 14,90 TLTuval Saat Boyama 29,90 TLBarbie Bebek 29,90 TLKutulu Satranç ve Dama Takımı 14,90 TLTek Fiyat Küçük Ürünler 3,95 TLTek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 TLÇift Kişilik Nevresim Seti 99,90 TLBenante Kare Kahvaltı Seti 7 Parça 75 TLDik Kenarlı Tabak 3'lü 24,90 TLİki Katlı Kurabiyelik 39,90 TLYuvarlak Sunum Tablası 19,90 TLDikdörtgen Tabak 19,90 TLKadın Pijama Takımı 49,90 TLÇift Kişilik Lastikli Çarşaf 29,90 TLLüks Masa Örtüsü 29,90 TLRakle 6 Kişilik Çay Seti 39,90 TLÇay Tabağı 6'lı 24,90 TLMeşrubat Bardağı 3'lü 19,90 TLBanyo Paspası 2'li 29,90 TLNakışlı Yüz Havlusu 17,90 TLNakışlı Mutfak Havlusu 3,95 TLChef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 42,90 TLChef's Telli Kızartma Tenceresi 22 cm 49,90 TLDilimleyici Set 99,90 TLGlass in love Kapaklı Cam Şık Kupa 29,90 TLFakir Sport Blender ve Sürahi 229 TLBenante Porselen Hazneli Mutfak Aletleri 5 Parça 49,90 TLPaşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 13,90 TLPaşabahçe Kapaklı Sürahi 1500 cc 14,90 TLPaşabahçe Su Bardağı 3'lü 12,90 TLPaşabahçe Meşrubat Bardağı 3'lü 12,90 TLBenante Bambu Havan 32,90 TLBambu Döner Tabla 59,90 TLKapaklı Mega Kase 8,5 Litre 22,90 TLKarma Kek Kalıbı Çeşitleri 22,90 TLOmen 800 Oyuncu Kulaklık 379 TLOyuncu Sırt Çantası 279 TLOmen 100 Mouse Pad 79,90 TLKablosuz Oyuncu RGB Mouse 149 TLPolosmart RGB Büyük Boy Oyuncu Mouse Pad 79,90 TLOyuncu Notebook Soğutucu 99,90 TLProware Profesyonel Oyuncu / Çalışma Masası 449 TLAkım Korumalı 3 USB Uzatma Kablosu 59,90 TLPolosmart Oyuncu Kulaklık 149 TLOnyo 3 Ayaklı Tripod 12,90 TLFakir Ekran Temizleyici Set 14,90 TLPolosmart PS4 Joystick 159 TLPolosmart PS3-Pc Joystick 69,90 TLPolosmart Fanlı Mobil Oyun Kolu 49,90 TLPolosmart Mobil Oyun Kolu 29,90 TLiçerisinde yer alan ürünlere tüm BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.