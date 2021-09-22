22 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı, 22 Eylül koronavirüs (Kovid-19) verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.



İşte 22 Eylül Kovid-19 verileri:







21 EYLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU



Türkiye'de 21 Eylül tarihinde 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.



AŞI SAYISI 106 MİLYONU GEÇTİ



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53 oldu. Birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 85,32 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı sayısı da toplam 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi.

