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22 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

22 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı, 22 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 20:09
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 20:10
22 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı, 22 Eylül koronavirüs (Kovid-19) verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.

İşte 22 Eylül Kovid-19 verileri:



21 EYLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 21 Eylül tarihinde 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.

AŞI SAYISI 106 MİLYONU GEÇTİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53 oldu. Birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 85,32 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı sayısı da toplam 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi.


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