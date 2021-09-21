TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski yanlış bilgiler kullanarak iktidara parmak salladı

TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu tarafından düzenlenen 'Hırs ve Değerler Arasında Yarış: Kapitalizm, Liberalizm ve Demokrasi' başlıklı webinarda açılış konuşmasını yapan

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski iktidarı hedef alan açıklamalarda bulundu.



Yeni göç stratejisini hedef alan Kaslowski, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkenin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesinin olmadığını, göç ve sığınmacılar konulu 18 Mart

Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini hemen her açıklamasında vurgulamasına rağmen Türkiye'nin sığınmacılara karşı AB'ye tampon olmaması gerektiğini öne sürerek toplumda ve iş dünyasında yanlış algı oluşturmak istedi.



Öte yandan Başkan Erdoğan'ın bugün BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada göçmenler konusunda herkesin elini taşın altına koyması çağrısını bir kez daha yinelemesi bekleniyor.



YALANIN BATSIN KASLOWSKİ



TÜSİAD Başkanı Kaslowski'nin yanlış algı oluşturmaya dönük sözleri şöyle:



'Bunun için de öncelikli olarak, söz konusu alışveriş ilişkisinin en temel “ unsurlarından biri olan göç konusunda Türkiye'nin AB için sığınmacılara karşı tampon bölge tasarımının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Uluslararası iş bölümünde Türkiye'nin, içine kapanmış bir 'Kale Avrupası'nın sınır bekçisi konumunda, sığınmacılar için bir cazibe merkezi

haline gelmesi ilerleme hedeflerine aykırıdır. AB tarafının kuruluş ideallerine de aykırı olan bu konu yeniden müzakere edilmelidir.'



Kaslowski ayrıca, 'Türkiye açısından da demokrasinin sadece iç siyasette değil, stratejik dış politika kimliğinde de belirleyici olacağı bir döneme girildi. Kurallara dayalı liberal demokratik bir dünya düzeninin ve değerlerin parçası olmak Türkiye için hayati önemdedir' sözlerini sarf etti.



KASLOWSKİ AİLESİ



Yahudi asıllı İtalyan olan Simone Kaslowski, 1963 yılında Torino'da dünyaya geldi. Babasının kurduğı Organik Holding'de başkan yardımcısı olan Kaslowski ilk ve orta öğrenimini

İstanbul'da tamamlarken, 1984 yılında ABD'de bulunan Clark Worcester Üniversitesi'nden mezun oldu. Babası Aldo Kaslowski Türk Pirelli Kablo Yönetim Kurulu üyesidir. Annesi Guia Kaslowski ve kardeşi Stefano Kaslowski ile beraber aile şirketinde başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir 2017 yılından beri TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini yürüten Simone Kaslowski, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 49. Genel Kurulu'nda, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.