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Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! İstanbul'da vakalar korkutucu seviyede mi?

Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! İstanbul'da vakalar korkutucu seviyede mi?

Yüz yüze eğitimde 3. haftaya başlanırken İstanbullular okullarda vaka sayısının ne durumda olduğunu merak ediyordu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü konuyla ilgili konuşup okulların kapanıp kapanmayacağına yönelik açıklama yaptı.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 13:49
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 13:54
Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! İstanbul'da vakalar korkutucu seviyede mi?

En çok öğrenci ve öğretmenin bulunduğu İstanbul'da yüz yüze eğitimde iki haftalık süreç bitti, üçüncü haftaya başlandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okullardaki son durumu TRT Haber'e değerlendirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'6 BİN DESTEK PERSONELİYLE OKULLARIMIZ GÜÇLENDİRİLDİ'

Okullarımızın uyum haftası ve genel eğitim öğretimin başlamasıyla denetimleri yapıldı, enfeksiyondan ve salgından korunma anlamında bilgilendirmesi yapıldı. İstanbul'umuza 6 bin destek personeli de görevlendirilerek okullarımız güçlendirildi. Meslek liselerimizin ürettiği maske ve dezenfaktanlar dağıtıldı.

İstanbul'da karantina sebebiyle tamamen kapalı okul yok. Sayı düzenli olarak değişiyor ancak korkutucu sonuçlara ulaşılmadı.

BİR SINIFTA VAKA GÖRÜLDÜĞÜNDE NELER YAPILIYOR?

Bir öğrencide vaka tespit edildiğinde okulların girişinde en az 2 kez ateş ölçümü ve semptom kontrolü yapılıyor öğretmenler dahil. Teneffüslerde sınıf üzerinde tutulmaya gayret ediliyor.

Okulların temizlenmesi ve havalandırılması sistematik olarak yapılıyor.

Öğretmenlerimizin aşılanmaya olan duyarlılıkları çok anlamlı. Bu zaten aşılanma oranlarına da yansıyor.

DERS SÜRELERİ KISALTILIR MI?

Geçici süreli, okula özgü önlemler alınabiliyor. Gerekli olması halinde bu tedbirler en üst seviyede alınıyor.

Bu süreçte en güçlü unsurumuz öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimizin aşılanmaya olan duyarlılıkları çok anlamlı. Bu zaten aşılanma oranlarına da yansıyor.


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