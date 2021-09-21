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Ekonomi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı

OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı

OECD yayınladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken, 2022 büyüme tahmini ve enflasyon öngörüsünü de yeniledi.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 21:07
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 21:08
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı.
2011 BÜYÜME TAHMİNİ 5,7'DEN 8,4 E ÇIKTI

OECD, yeni ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e yükseltti.

Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla OECD üyeleri arasında ilk sırada, G20 ülkeleri arasında da Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alması bekleniyor.

YIL SONU MANŞET ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 16'DAN 17,8'E ÇIKTI

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü, Türkiye için yıl sonu manşet enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 17,8'e yükseltti.

2022 İÇİN TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,4'TEN 3,1'E DÜŞTÜ

OECD, 2022 için Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,4'ten 3,1'e düşürdü.

TÜRKİYE LİSTEDE YERİNİ KORUYOR

Türkiye OECD'nin Ara dönem ekonomik görünüm raporunun yansıdığı büyüme tahmini listesinde Çin'den sonraki yerini koruduğu görüldü.

2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 12,8'DEN 15,7'E YÜKSELDİ

Aynı zamanda OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8'den 15,7'e çıkardı.

FITCH, TÜRKİYE İÇİN 2021 BEKLENTİSİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini eylül ayında yayınladığı raporla yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkarmıştı.

MOODY'S, BU YIL SONU BELENTİSİNİ TÜRKİYE İÇİN ARTIRMIŞTI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarmıştı.

JP MORGAN, 2021 BÜYÜME TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETMİŞTİ

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 seviyesinde tuttu.

GOLDMAN SACHS, TÜRKİYE İÇİN 2021 BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Goldman Sachs da Türkiye için 2021 gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e yükseltti.

IMF, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİNİN ARTTIĞINI BİLDİRMİŞTİ

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini daha önce bu yıl için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

DÜNYA BANKASI, TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BÜYÜMESİNİN ARTACAĞINI ÖNGÖRMÜŞTÜ

Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz ayı güncellemesinde, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,8 ve 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü.


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