İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye zehir zemberek sözler: Büyük bir cinayettir





İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Büyük bir cinayettir" diyerek ABD'ye ateş püskürdü. Reisi; "ABD emperyalizmi hem ABD içerisinde hem de dışarı da güvenilmezdir. ABD kendi yaşam şeklini değiştirmek yerine, dünya ile savaş şeklini değiştiriyor" dedi.



"BÜYÜK BİR CİNAYETTİR"



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Yaptırım uygulamak ABD'nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir. Korona virüs salgını döneminde uygulanan ilaç yaptırımı büyük bir cinayettir" dedi.



"İRAN KARŞITI PROJE TAMAMEN BAŞARISIZ OLMUŞTUR"



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İran karşıtı proje tamamen başarısız olmuştur. Tüm taraflar nükleer anlaşmaya geri dönmelidir" dedi.