Beyaz Gazete ayakları yere basmayan festivalde! TEKNOFEST'ten son dakika!

Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı. Birbirinden farklı sürprizlerin olduğu festivalde Türkiye'nin savunma sanayii araçları sahne alacak. Birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. Festival pazar günü sona erecek.



Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı festival alanından anlık gelişmeleri paylaştı.



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