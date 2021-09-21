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Beyaz Gazete ayakları yere basmayan festivalde! TEKNOFEST'ten son dakika!

Beyaz Gazete ayakları yere basmayan festivalde! TEKNOFEST'ten son dakika!

Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı, Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST'ten anlık gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 12:27
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 12:36
Beyaz Gazete ayakları yere basmayan festivalde! TEKNOFEST'ten son dakika!
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Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı. Birbirinden farklı sürprizlerin olduğu festivalde Türkiye'nin savunma sanayii araçları sahne alacak. Birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. Festival pazar günü sona erecek.

Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı festival alanından anlık gelişmeleri paylaştı.

TEKNOFEEST'ti ve Beyaz Gazete canlı yayınlarını Beyaz Gazete İnstagram hesabı üzerinnden takip edebilirsiniz.

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