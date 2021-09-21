Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Canlı İzle

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun altıncı hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maç Adana Demirspor ile Beşiktaş maçı olacak. 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor galibiyeti hedefliyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle...









Adana Demirspor Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?



Adana Demirspor Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



Adana Demirspor Beşiktaş maçı kadroları



Süper Lig'in altıncı hafta mücadelelerinden olan AdanaDemirspor Beşiktaş maçı Beşiktaş’ın evinde gerçekleşecek. 21 Eylül Salı günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta sorusuna yanıt gecikmedi. Beşiktaş taraftarlarının heyecanla beklediği Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat 20.00’de gerçekleşecek. Peki,Heyecanla beklenen Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00’de gerçekleşecek. Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta ev sahipliği yapacağı maç beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.Ersin 30Mert 34Rosier 2Rıdvan 3Montero 4Josef 5Salih 8Batshuayi 9Oğuzhan 10Gökhan 11Can 12Atiba 13Pjanic 15Larin 17Ghezzal 18Nsakala 21Welinton 23Kenan 28Güven 50bu akşam saat 20.00’da beIn Sports1 ekranlarında!