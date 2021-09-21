USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,13 - 10,15
Ana Sayfa.
Güncel
Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Canlı İzle

Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Canlı İzle

26 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Adana Demirspor bu akşam Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gerçekleştirdiği transferlerle adını duyuran Adana Demirspor, yeni sezona başarı ile devam etmek istiyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta ? İşte Adana Demirspor Beşiktaş maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 15:27
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 15:32
Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Canlı İzle

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun altıncı hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maç Adana Demirspor ile Beşiktaş maçı olacak. 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor galibiyeti hedefliyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle...



Adana Demirspor Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?


Süper Lig'in altıncı hafta mücadelelerinden olan AdanaDemirspor Beşiktaş maçı Beşiktaş’ın evinde gerçekleşecek. 21 Eylül Salı günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta sorusuna yanıt gecikmedi. Beşiktaş taraftarlarının heyecanla beklediği Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat 20.00’de gerçekleşecek. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Adana Demirspor Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Heyecanla beklenen Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00’de gerçekleşecek. Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta ev sahipliği yapacağı maç beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı kadroları


Beşiktaş maç kadrosu:

Ersin 30

Mert 34

Rosier 2

Rıdvan 3

Montero 4

Josef 5

Salih 8

Batshuayi 9

Oğuzhan 10

Gökhan 11

Can 12

Atiba 13

Pjanic 15

Larin 17

Ghezzal 18

Nsakala 21

Welinton 23

Kenan 28

Güven 50



Beşiktaş Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.00’da beIn Sports1 ekranlarında!

Beşiktaş Adana Demirspor Maçı


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı