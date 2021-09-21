Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Canlı İzle

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun altıncı hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maç Adana Demirspor ile Beşiktaş maçı olacak. 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor galibiyeti hedefliyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle...
Adana Demirspor Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?
Süper Lig'in altıncı hafta mücadelelerinden olan AdanaDemirspor Beşiktaş maçı Beşiktaş’ın evinde gerçekleşecek. 21 Eylül Salı günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta sorusuna yanıt gecikmedi. Beşiktaş taraftarlarının heyecanla beklediği Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat 20.00’de gerçekleşecek. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Adana Demirspor Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Heyecanla beklenen Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00’de gerçekleşecek. Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta ev sahipliği yapacağı maç beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.
Adana Demirspor Beşiktaş maçı kadroları
Beşiktaş maç kadrosu
:
Ersin 30
Mert 34
Rosier 2
Rıdvan 3
Montero 4
Josef 5
Salih 8
Batshuayi 9
Oğuzhan 10
Gökhan 11
Can 12
Atiba 13
Pjanic 15
Larin 17
Ghezzal 18
Nsakala 21
Welinton 23
Kenan 28
Güven 50
Beşiktaş Adana Demirspor maçı
bu akşam saat 20.00’da beIn Sports1 ekranlarında!