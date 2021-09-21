Balıkesir’de CHP’de istifa depremi! Gizemli istifalar sır gibi saklanıyor

Balıkesir'de İl Başkanlığını Serkan Sarı'nın yürüttüğü CHP teşkilatlarında çözülmeler başladı. Bazı ilçelerde geçtiğimiz aylarda yaşanan Gençlik kolları krizleri ve toplu istifaların ardından şimdi İlçe Başkanlığı düzeyinde depremler yaşanıyor. Öğle saatlerinde Balya ilçe başkanlığı görevini yürüten genç Avukat Gülizar Yıldız, İlçe Başkanlığından istifa ettiğini partisinin WhatsApp grubundan duyurdu. Beklenmeyen ve şok etkisi yaratan istifanın yankıları sürerken, aynı gün bu kez, CHP Havran İlçe Başkanı Naci Savaş istifa ettiğini yine partinin iletişim grubundan bildirdi.



"AÇIKLAMA YAPACAĞIM"



İlk gelen istifa haberinin ardından Sabah muhabirinin telefonla ulaştığı Balya İlçe Başkanı Gülizar Yıldız, istifası hakkında bilgi vermezken, kısa bir süre sonra detaylı bir açıklama yapacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere, CHP İlçe Başkanı Selim Panç ile ilçe teşkilatında 10 yıl sekreterlik görevi yürüten Burcu Algan arasında kriz yaşanmış ve Panç, yönetim kuruluna dahi danışmadan Burcu Algan'ı görevden almıştı. Bu olay üzerine ise Bandırma gençlik kolları başkan ve teşkilatı topluca istifa etmişti.



KADIN KOLLARINDA DA KRİZ YAŞANMIŞTI



Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Merkezi, teşkilatlarından mahalle temsilcilerini belirlemesini istemişti. Bunun üzerine harekete geçen Bandırma CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Simge Gürkan Çavuşoğlu, İlçe Başkanı Selim Panç'tan partinin üye listesini talep etmiş ancak Panç listeyi kadın kollarına vermemişti. Üye listesinin kendilerine verilmemesi üzerine Çavuşoğlu, konuyu önce Balıkesir İl Başkanlığına ve ardından Genel Merkeze taşıdı.



Balıkesir İl Başkanlığının devreye girmesinin ardından üye listesi kadın kollarına teslim edildi. Ardı ardına yaşanan bu krizlerin ardından iki ayrı ilçe başkanının aynı gün istifa etmesi "CHP'de neler oluyor" sorusunu gündeme getirdi