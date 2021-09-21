Aşıyı Ol Telefonu Kap! Hediyeleri Duyanlar Kuyruk Oluşturdu!

Manisa'daki Alaşehir Belediyesi tarafından, 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Üzüm Festivali düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na aşı çadırı da kuruldu.

Alaşehir Belediyesi, ilk aşı yaptıranlara ödüller sunarak Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Alaşehir Devlet Hastanesi personelleri tarafından yapılan aşı uygulamasına katkıda bulundu.



CEP TELEFONU, BİSİKLET, SAAT GİBİ HEDİYELER VERİLDİ

Bu kapsamda festival süresince her gün ilk aşısını yaptıranlar arasında çekilen kura ile ilk üç kişiden birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet, üçüncü şanslıya akıllı saat hediye edildi. Ödül verilmesi, aşı sayısında gözle görülür biçimde artış sağladı.



3 gün boyunca belediyenin ödül teşvikiyle ilk aşısını yaptıran vatandaşların sayısının 186 olduğu öğrenildi.



3 İSİM ÇEKİLEREK TALİHLİLER BELİRLENDİ

İlk aşısını olanlar arasında her akşam Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda halka açık konser veren sanatçılar tarafından, koli içerisine konulan isimler arasından 3 isim çekilerek talihliler belirlendi.



3 gün boyunca devam eden kampanya kapsamında ilk aşısını olan 186 kişiden 9 kişi, bugün hediyelerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun elinden aldı.

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HEDİYELER AŞIYA TEŞVİK ETTİ

Festivalin son üç günü yapılan çekilişlerde 9 şanslı kişi ödül almaya hak kazandı. Alaşehir Belediye binasında yapılan ödül töreninde 3 kişiye cep telefonu, 3 kişiye bisiklet ve 3 kişiye de akıllı saat ödülü verildi. Ödül almaya gelen isimler, aşı olmakta çekinceleri olduğunu ancak belediyenin cazip hediyeleri karşısında ilk aşılarını olduklarını söyledi. Başkan Öküzcüoğlu da belediye sayesinde aşı olanların sayısının artmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.



'TEŞVİK, AŞI SAYISINI ARTIRDI'

Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 'Konser yaparken, gördük ki ilk doz aşısını yaptırmayanlar var, teşvik olması amacıyla ilk doz aşısını ilk defa yaptıranlara ödül vermeyi planladık. Bu teşvik de aşı sayımızı artırdı. Biz de belediye olarak kurada ödül almaya hak kazanan vatandaşlarımıza hediyelerini verdik. Pandemiden kurtulmanın tek şartı, aşı olmak, hepinizi aşı olmaya davet ediyoruz.' dedi.



Şanslı 9 kişiye ödüllerini veren Başkan Öküzcüoğlu ikinci doz aşılarını yaptırmaları konusunda vatandaşlara aşı çağrısını yineledi.



