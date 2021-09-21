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Alman Polisinden Skandal Olay! Hapisteki Teröriste Bunları Yolladı!

Alman Polisinden Skandal Olay! Hapisteki Teröriste Bunları Yolladı!

Almanya'da ortaya çıkan bir aşk skandalı, ülke gündemine bomba gibi düştü. Ülke basınında yer alan haberlere göre 2019 yılında sinagoga yönelik gerçekleştirdiği bir terör eyleminin ardından müebbet hapis cezası alan Stephan Balliet'e aşk mektupları yollayan bir kadın polis, açığa alındı.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 13:01
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 13:07
Alman Polisinden Skandal Olay! Hapisteki Teröriste Bunları Yolladı!

Almanya'da bir kadın polisin, Halle kentinde sinagoga girip katliam yapmak isteyen ancak amacına ulaşamayınca dışarıda iki kişiyi öldüren aşırı sağcı terörist Stephan Balliet'e aşk mektupları yazdığı belirlendi.

AÇIĞA ALINDI

Mitteldeutsche Zeitung'un haberine göre, Sachsen Anhalt eyaletinde görevli kadın polis memuru, müebbet hapis cezası alan Stephan Balliet'e aşk mektupları gönderdiği gerekçesiyle açığa alındı.

Kadın polisin mektuplarında ayrıca Yahudi bir güç tekeline inandığı öne sürüldü.

Eyalet polisinin, kadın polisin aşırı sağ bağlantısının olup olmadığının incelediği ifade edildi.

Güvenlik uzmanları ise gazeteye yaptıkları değerlendirmede, kadının durumunun seri katil, soyguncu, tecavüzcü gibi kişilere duyulan güçlü hayranlık ve cinsel arzu olarak tanımlanan, Bonnie ve Clyde Sendromu olarak da bilinen hibristofili olabileceğini belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Aşırı sağcı terörist Stephan Balliet, 2019'da, Almanya tarihindeki en kötü ırkçı saldırılardan birini gerçekleştirmişti.

9 Ekim 2019'da Halle'deki Yahudilerin Yom Kippur Bayramı'nın kutladığı sinagoga saldırı düzenlemiş ve içeride bulunan Yahudileri öldürmeyi amaçlamıştı.

Sinagoga giremeyince dışarıdaki iki kişiyi öldüren aşırı sağcı, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.


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