ABD Başkanı Joe Biden'dan Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, BM 76. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.



'20 YILLIK SAVAŞI BİTİRDİK'



Afganistan'da yaşanan son gelişmelere değinen Biden, ''Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik. Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak.' dedi.



'ABD'NİN ASKERİ GÜCÜ BİZİM SON ÇARE ARACIMIZ OLMALI'



'ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı.' diyen Biden, 'Kutsal NATO ittifakımızın 5'inci maddesine bağlılığımızın bir kez daha altını çizdik' ifadelerini kullandı.



'KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİĞİ FİNANSE EDİLMELİ'



Biden, küresel sağlık güvenliğinin finanse edilmesi gerektiğini belirterek, 'Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Kovid-19'u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var' dedi.





'NÜKLEER ANLAŞMAYA DÖNMEK İÇİN DİPLOMATİK ÇABALARI SÜRDÜRECEĞİZ'



Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.



Biden, 'İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekeni yaparız. İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız' dedi.



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU



Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı 'iki devletli çözüm' olduğunu söyledi.