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22 Eylül Çarşamba Yayın Akışı 22 Eylül Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 22 Eylül Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 22 Eylül Çarşamba Televizyonda Hangi Diziler Var? 22 Eylül Yayın Akış

22 Eylül Çarşamba Yayın Akışı 22 Eylül Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 22 Eylül Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 22 Eylül Çarşamba Televizyonda Hangi Diziler Var? 22 Eylül Yayın Akış

22 Eylül Çarşamba günü Türkiye’nin en çok izlenen televizyon dizilerinin yeni bölümleri seyircisiyle buluşacak. Büyük bir heyecanla takip edilen kanallarda hafta ortasında gelinirken heyecanlı bekleyiş başladı! Milyonlarca seyircinin severek takip ettiği dizilerinin yeni bölümlerine saatler kala 22 Eylül Çarşamba günü yayın akışı araştırılmaya başladı. Peki, 22 Eylül Çarşamba Yayın Akışı 22 Eylül Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 22 Eylül Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 22 Eylül Çarşamba yayın akışı…

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 09:02
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 09:05
22 Eylül Çarşamba Yayın Akışı 22 Eylül Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 22 Eylül Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 22 Eylül Çarşamba Televizyonda Hangi Diziler Var? 22 Eylül Yayın Akış

Türkiye'nin en çok tercih edilen televizyon kanallarında yeni bir hafta daha başladı. İşte milyonlarca seyircinin heyecanla beklediği 22 Eylül Çarşamba günü yayın akışı ve 22 Eylül Çarşamba günü televizyonda ne var? Sorusunun cevabı! İşte 22 Eylül yayın akışı...

22 Eylül 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı


• 08.00 Buzul Çağı
• 10.99 Kalp Yarası
• 12.45 Maraşlı
• 15.55 Baş Belası
• 18.40 ATV Ana Haber
• 00.20 Golden Slummer

22 Eylül 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı


• 07.00 Medcezir
• 08.45 Çizgi Film Kuşağı
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.30 Güldüy Güldüy Show
• 15.45 Ada Masalı
• 18.45 Star Haber
• 20.00 Menajerimi Ara
• 00.15 Kazara Aşk

22 Eylül 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Kalp Atışı
• 10.00 Pazar Sürprizi
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Tarkan Güçlü Kahraman
• 16.15 Acı Tatlı Ekşi
• 20.00 Öldürme Arzusu
• 22.15 Görevimiz Tatil

22 Eylül 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı


• 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
• 11.15 Kadının Eseri
• 12.30 Hayat Bayram Olsa
• 14.30 Kefaret
• 17.30 Son Yaz
• 19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
• 20.00 Sen Çal Kapımı

22 Eylül 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı


• 05.45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 06.55 Vuslat
• 10.35 Tozkoparan
• 12.20 Gönül Dağı
• 15.45 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema Hıçkırık

22 Eylül 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Dedem
• 10.00 Baba Evi
• 12.00 Bahar Kapıda
• 13.30 Beyaz Giyme Toz Olur
• 15.15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
• 16.00 Masum
• 18.00 Hafta Sonu Haberleri
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Elimi Bırakma
• 00.40 Bahar Kapıda (Tekrar)

22 Eylül 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 02.00 Doya Doya Moda





İşte Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında 22 Eylül Çarşamba yayın akışı!

22 Eylül Çarşamba Yayın Akışı


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