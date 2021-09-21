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21 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

21 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

Sağlık Bakankığı 21 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs verileri...

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 21:10
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 21:13
21 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:



Türkiye'de 20 Eylül tarihinde 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 949 iyileşti.

HARİTA DEĞİŞTİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,13 oldu. Birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 85,10 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı sayısı da toplam 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi.


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