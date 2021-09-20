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Yunanistan'da hapishane değil mülteci kampı: Elektronik kelepçeyle girebiliyor termal kameralarla izleniyorlar

Yunanistan'da hapishane değil mülteci kampı: Elektronik kelepçeyle girebiliyor termal kameralarla izleniyorlar

Mültecilere insanlık dışı muameleleriyle her defasında eleştiri yağmuruna tutulan Yunanistan, tepki toplayan bir uygulamaya daha imza attı. Sisam Adası'nda yeni bir 'kapalı' mülteci kampı açıldı. Dikenli tellerle çevrilen, gözetleme kameraları, X-Ray tarayıcıları ve manyetik kapılarla donatılan kampta bir de gözaltı merkezi bulunuyor. Yalnızca elektronik çiplerle girilebilen kampın kapıları ise gece kapalı kalıyor. Adeta bir hapishaneyi andıran tesise, sivil toplum kuruluşlarının da tepkili.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:04
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:15
Yunanistan'da hapishane değil mülteci kampı: Elektronik kelepçeyle girebiliyor termal kameralarla izleniyorlar

Yunanistan'ın Sisam adasında 'kapalı' mülteci kampı açıldı. Dikenli tellerle çevrili kampa elektronik çiple giriliyor. Bu kamp, diğer Ege adaları İleryoz, Midilli, Kos ve Sakız adalarında da açılması planlanan beş kamptan biri. Avrupa Birliği (AB), bu proje için 276 milyon euro ayırdı. İlk olarak Sisam adasında açılan kamp, diğer adalarda da açılması planlanan kamplar için pilot proje olarak nitelendiriliyor.

İnsan hakları grupları bu yeni 'kapalı' mülteci kamplarını, göçmenler üzerindeki kısıtlamaları büyük oranda artırdığı gerekçesiyle eleştiriyor.



Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri kampın açılışı öncesinde Avrupa Birliği'ne ve Yunanistan'a mültecilerin hareket hakkını kısıtlayan bu plandan vazgeçmeleri için çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de söz konusu plana ilişkin endişelerini dile getirdi.



Ancak Yunan hükümeti, kamplarda bulunan su imkanları, tuvaletler, aileler için ayrılmış özel alanlar ve daha yüksek güvenlik önlemleri gibi donanımlara dikkat çekti.



Pazartesi günü mülteciler, Sisam adasında bulunan diğer kamptan bu yeni 'kapalı' kampa yerleşecek. Yunanistan Göç Bakanlığı, eski kampın ay sonunda kapanacağını açıkladı.



Avrupa Birliği'ne geçiş yolu olması nedeniyle özellikle Yunanistan'a çok sayıda mülteci akın ediyor. 2015 yılında bir milyondan fazla insan Yunanistan'dan sığınma talep etti. Mevcut Afganistan krizinin de, mülteci sayılarını artırması bekleniyor.


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