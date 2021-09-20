İstanbul’da trafik: Bazı noktalar kilit

İki günlük hafta sonu tatilinin ardından İstanbullu, işbaşı yaptı; trafik yine bilindik hale döndü.



Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor.



İşlerine ve okula giden vatandaşlar; servis, toplu taşıma, kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.



KADIKÖY İSTİKAMETİNDE AŞIRI YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru araç kuyruğu uzarken, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.



HALİÇ KÖPRÜSÜ KİLİT

Haftanın ilk iş gününde Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Ankara istikameti Güzelyurt mevkisinden başlayan trafik, bazı noktalarda açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ediyor.



TRAFİK DURMA NOKTASINDA

İncirli-Çobançeşme ve Avcılar-Beylikdüzü arası trafik durma noktasına geldi.



D-100 karayoluna bağlanan Zeytinburnu, Cevizlibağ ve Edirnekapı kavşaklarında da araç yoğunluğu oluştu.



YÜZDE 70'LERE DAYANDI

Cevizlibağ'daki metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk gözlendi.



İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 70'lere kadar çıktı.



