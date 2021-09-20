İstanbul'a 8 istasyonlu yeni hat! 'İstanbul’un değerine değer katacak'

İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan Fatih'ten başlayan 8 istasyonlu Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda önemli bilgiler paylaşıldı.



Bakan Karaismailoğlu açıklamalarında şunları kaydetti: 'Tarihi güzellikleri ve turistik cazibesiyle mega kentimizin merkezi Sirkecideyiz. Burası emeğe, üretime, alın terine ev sahipliği yapar. İstanbullular için de yabancı misafirlerimiz için de bir kesişim ve buluşma noktasıdır. Fatih Sultan Mehmed Han'ın bizlere emanetidir. Tarihi Yarımada. Sur içi… Bu nedenle biz de Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattını bir ulaşım projesi olmasının çok ötesinde planladık.



Hükûmetlerimiz döneminde tüm ulaşım modlarında Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada etkin, bir geçiş ve bağlantı noktası hâline getirdik. Türkiye'de bir buçuk asırdır var olan demiryolu yatırımları Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra, malesef uzun dönem ilgisizliğe ve kendi kaderine terk edilmişti.



2003 yılından itibaren demiryolu yatırımlarına da öncelik verdik. İlk iş olarak, mevcut demiryolu ağlarımızın tamamını yeniledik. Demiryolu uzunluğunu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Halen 3500 km yeni demiryolu inşaatımız da devam ediyor.



2003 yılından bu yana, sinyalli demiryolu hat uzunluğunu %172, elektrikli hat uzunluğunu da %180 oranında artırdık. Demiryollarımızın tamamını elektrikli sinyalli hale getirmek içinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.



2003-2020 yılları arasında demiryolu yatırımları için 212 milyar liralık yatırım yaptık. Çin'den İngiltere'ye kadar uzan İpek Demir Yolu hattının Orta Kuşağı'nda uluslararası geçiş ve lojistik merkezi olduk…



İstanbul'da da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.



Bunlar:



• Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp- İstanbul Havalimanı Metrosu,



• Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu,



• Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu,



• Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı)Metrosu,



• Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metrosu,



• Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Metrosu ve



• Bugün lansmanını yaptığımız, Kazılçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projesidir.



Bu 7 projenin toplam uzunluğu, 103,3 kilometredir.



Muhalefetin ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek.



Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının; yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışmasıdır.



'İSTANBUL'UN DEĞERİNE DEĞER KATACAK'



Projemiz; 74 bin metrekarelik yeni yeşil alanı ile 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanları ve 6 bin metrekarelik kapalı sosyal ve kültürel alanı ile İstanbulumuzun değerine değer katacak çok önemli bir projedir.



Bunun yanında projemizde; 27 adet sanat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet karayolu geçidi ile 3 adet yaya ve 1 adet de karayolu üst geçidi bulunacaktır.



Kısa bir tanımla projemiz, Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı YENİ NESİL bir ulaşım projesidir.



2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmayı hedeflediğimiz bu projemiz ile ciddi ekonomik tasarruflar da sağlayacağız.



Şöyle ki; Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2023-2053 yılları arasındaki 30 yıllık süreçte; Karayolu bakım ve işletme açısından 425 milyon avro, çevreye olan etkilerin azalmalarından dolayı 117 milyon avro ve zaman kazancı olarak da yaklaşık 243 milyon euro olmak üzere; toplamda 786 milyon euro üzerinde tasarruf sağlayacağız.'