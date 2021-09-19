Erdoğan'dan milli takıma tebrik!

İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan son şampiyon, bugün İspanya karşısında final karşılaşması oynadı. İspanya'yı 6-0'lık tarihi bir skorla yenen milliler ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.



MİLLİLERİN TARİHİ BAŞARISI TÜRKİYE'Yİ SEVİNCE BOĞDU



Millilerin bu başarısı tüm Türkiye'de sevinçle karşılanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.



'TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR ÇOCUKLAR'



Başkan Erdoğan, 'Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar…' dedi.



