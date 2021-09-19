CHP'li Yavaş'ın Yalanı Ortaya Çıktı! Makam Aracımı Sattım Demişti Lüks Araçla Görüntülendi!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz mart ayında Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte 'Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum. Sadece havaalanına giderken ve İstanbul'a gelirken bankaya ait Mercedes ile geldim' demişti.



Bugün Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen programa katılan Mansur Yavaş'ın, Mercedes marka lüks araçla seyahat ettiği orada bulunanlar tarafından görüntülendi. Çekilen karede, CHP'li Yavaş, araca binerken görünüyor.



Mansur Yavaş Ankara Meclisini böyle yönetiyor: Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım, alın elinden mikrofonu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nde AK Parti grubuna yönelik tepki toplayan ifadeler kullandı. Zaman zaman sesini yükselten Yavaş, 'Gidin savcılığa şikayet edin. Söz hakkı falan vermiyorum. Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım. Alın mikrofonu elinden' gibi çıkışlarda bulundu.